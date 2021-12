Kto będzie leczył małych pacjentów w Jastrzębiu-Zdroju? W przychodni przy ul. Łowickiej pozostał zaledwie jeden pediatra! Rodzice załamani Piotr Chrobok

Z dnia na dzień bez lekarza pediatry zostało nawet kilka tysięcy dzieci zapisanych do przychodni NZOZ "Zdrowie" w Jastrzębiu-Zdroju. Z powodu braków kadrowych, kierownictwo zamieściło informację o konieczności przepisania dzieci do innych lekarzy. Rodzice są załamani i oburzeni sposobem, w jaki przekazano im tę wiadomość. Tymczasem, placówka tłumaczy, że była to jedynie sugestia.