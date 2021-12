Przekazany do jastrzębskiego szpitala laparoskop będzie wykorzystywany na oddziale chirurgii ogólnej.

Dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wsparła Jastrzębska Spółka Węglowa. Górnicze przedsiębiorstwo przekazało lecznicy laparoskop, a także ratujący życie i zdrowie najmłodszych aparat do zarządzania temperaturą ciała noworodków.

Laparoskop i aparat do zarządzania temperaturą ciała noworodków trafiły do szpitala w Jastrzębiu. To prezenty dla lecznicy od JSW