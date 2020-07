Marihuana w Jastrzębiu-Zdroju. 17-latka trafiła do szpitala

Do szpitala trafiła 17-latka, która leżała na trawie w parku. Pogotowie wezwała do niej mieszkanka, która zauważyła, że z dziewczyną dzieje się coś złego. Szybko okazało się, że to przez marihuanę, którą dał jej 52-latek.

Do sytuacji doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Pogotowie zaalarmowała spacerująca po parku jastrzębianka, która zauważyła, że z dziewczyną leżącą na trawie dzieje się coś złego, a obecny przy niej kolega nie jest w stanie jej pomóc. - Poinformowani o zdarzeniu policjanci szybko ustalili przyczynę złego stanu 17-latki. Już następnego dnia kryminalni namierzyli mężczyznę, który dał narkotyki nastolatce. Kiedy nieoczekiwanie pojawili się w miejscu jego zamieszkania, okazało się, że narkotyków jest więcej. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 500 dilerskich działek marihuany - słyszymy w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. 52-latek został zatrzymany. Narkotykowy diler stanął już przed sądem, który wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu, 52-latek może spędzić w więzieniu nawet 10 lat. 40% Polaków żyje w niedostatku Wideo