Matura 2020 w Jastrzębiu-Zdroju: Abiturienci ZS nr 6 walczą dziś z matematyką. Zobaczcie zdjęcia!

Maturalny maraton trwa w najlepsze. W drugim dniu egzaminów dojrzałości abiturienci mieli do rozwiązania arkusz z matematyki. Jakie nastroje przed bojem z królową nauk mieli uczniowie jastrzębskiego ZS nr 6? Zobaczcie zdjęcia!

Matura 2020 w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś egzamin z matematyki Cyrkiel, linijka i prosty kalkulator, a dodatkowo na każdym stoliku zestaw wybranych wzorów zapewniony przez szkołę – to znak, że maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki. Dziś (9 czerwca) w ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju z królową nauk zmierzyło się ponad dwustu uczniów. Dzień po egzaminie z języka polskiego, na tegorocznych maturzystów czekała zmora humanistów – matematyka. Od lat, co potwierdzają pomaturalne statystyki przygotowywane przez CKE to właśnie z tego przedmiotu zdawalność jest najniższa. W drugim dniu matur jak ryba w wodzie mogli za to poczuć się ścisłowcy, którzy po przeprawie z językiem polskim wreszcie dostali do rąk arkusz z ulubionej dziedziny.

Ogromna ilość przestudiowanych arkuszy z lat poprzednich oraz zdaniem uczniów odpowiednie przygotowanie przez nauczycieli sprawiła jednak, że w jastrzębskim ZS nr 6 nawet maturzyści z klas o profilu humanistycznym przed egzaminem z matematyki nie mają obaw.

- Większość z nas zapoznała się z maturą z lat poprzednich. Matematyka ma to do siebie, że występują w niej pewne schematy i trzeba je po prostu opanować – przyznaje Aleksandra Kukla, dodając, że nauczyciele matematyki zrobili wszystko, żeby przygotować ich jak najlepiej. - Mimo wszystko zawsze trzeba dać coś od siebie, bez własnego wkładu pracy, trud nauczycieli poszedłby na marne – dodaje tegoroczna maturzystka. Z ogromnym spokojem do dzisiejszej matury z racji trzech lat spędzonych w klasie matematycznej podchodzi za to inna uczennica, Roksana Fornalik. Jak sama twierdzi podstawowa matura z matematyki nie powinna być problemem. Schody mogą pojawić się przy rozszerzeniu.

- Egzaminu na poziomie podstawowym z racji nauki w klasie o profilu matematycznym obawiam się w mniejszym stopniu niż osoby, które nie miały z nią tyle do czynienia – mówi uczennica. - Starałam się dobrze przygotować rozwiązałam wszystkie dostępne matury z lat ubiegłych i testy, które podsyłała nam pani nauczycielka – tłumaczy Roksana Fornalik.

Podstawowy egzamin maturalny z matematyki był drugim, a zarazem przedostatnim obowiązkowym dla uczniów. Jutro czeka ich jeszcze potyczka z językiem obcym nowożytnym (maturzyści w zdecydowanej większości wybierają angielski, choć zdarzają się wyjątki). Każdy ze zdających będzie musiał także zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem na poziomie rozszerzonym. Decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nie odbędą się natomiast egzaminy ustne. Egzamin maturalny w dobie koronawirusa Matura 2020 bez wątpienia jest inna niż wszystkie egzaminy dojrzałości z poprzednich lat. Egzamin w dobie pandemii koronawirusa wiąże się z nową normalnością, obejmującą restrykcje sanitarne. Do matury podejść mogą tylko osoby zdrowe, uczniowie objęci kwarantanną napiszą egzamin dojrzałości w kolejnym terminie. Ponadto, maturzyści, którzy mogą przystąpić do egzaminu, czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej muszą pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznej odległości (1,5 metra). Czeka ich również obowiązkowa dezynfekcja bakteriobójczym płynem.

Czy rygor sanitarny między innymi w postaci maseczek przeszkadza uczniom? Z ich opinii wynika, że nie. Maturzyści nie boją się również ewentualnego zakażenia. - W drugim dniu matur jesteśmy już obeznani z panującymi zasadami. Wczoraj pojawił się stres związany z niewiedzą dotyczącą kwestii użycia maseczek – mówią uczniowie. - Zakażenia się nie boimy – dodają.

Matura to wielkie przeżycie nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Jak wyjaśniają ci zatrudnieni w jastrzębskim ZS nr 6 ich największe obawy dotyczą stresu wśród uczniów. - Mamy takie sygnały, że niektórzy zapomnieli podstawowych zagadnień. Niestety, w tym roku stres związany z maturą potęgowany jest zaistniałą sytuacją z wirusem – tłumaczą nauczyciele. W Jastrzębiu-Zdroju do matury w 2020 roku podeszło w sumie 695 uczniów. W województwie śląskim do egzaminu miało przystąpić łącznie 36 tys. 923 absolwentów z 557 szkół średnich. Z kolei, w całej Polsce liczba zdających wynosi ponad 278 tysięcy. Tegoroczne matury potrwają do 29 czerwca.

