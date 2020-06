Matura 2020 w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczcie zdjęcia z Zespołu Szkół nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego

W obliczu panującej pandemii koronawirusa 99 uczniów liceum i 137 uczniów technikum rozpoczęło tegoroczny maraton maturalny o godz. 9.00, przystępując do egzaminu z języka polskiego. Niestety 7 uczniów nie przystąpiło do egzaminu, ponieważ przebywają na kwarantannie. Będą mogli zdawać maturę w lipcu w terminie dodatkowym - informują w "Sobieskim"

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w całej Polsce ponad 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzaminy maturalne potrwają do 29 czerwca. Tegoroczni maturzyści - tak jak dotąd - muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.

Jednak decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nie odbędą się obowiązkowe matury ustne. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.