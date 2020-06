Matura 2020 w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczcie zdjęcia z Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego

W szkole jest 150 uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu dojrzałości. W całym mieście do matur przystąpiło 695 uczniów.

Egzaminy maturalne potrwają do 29 czerwca. Tegoroczni maturzyści - tak jak dotąd - muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.