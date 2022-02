Mecz JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec. Mistrz wygrywa derby i jest pewien podium. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj WYNIK

JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 3:1. Mistrz pewien podium przed play-off

O zapewnienie sobie trzeciego miejsca w tabeli i spokojnej głowy na ostatnie mecze rundy zasadniczej Polskiej Hokej Ligi walczyli hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. W być może ostatnim starciu derbowym pomiędzy tymi drużynami w obecnych rozgrywkach wszystkie argumenty po swojej stronie mieli mistrzowie Polski.

Za jastrzębianami przemawiała waga tego spotkania - Zagłębie w tym sezonie nie gra już o nic - miejsce rozgrywania meczu - lodowisko Jastor - wsparcie kibiców, a nawet to, na co nie mają wpływu, czyli sytuacja w hokejowej sekcji drużyny z Sosnowca, która po przeciągającym się braku pieniędzy na kontach hokeistów Zagłębia stała się jeszcze bardziej nie do pozazdroszczenia.

Do derbowego meczu w Jastrzębiu nie podchodzono jednak tak, jakby miał on się wygrać sam. Co więcej, na Jastorze podkreślano, że mimo mniejszych i większych problemów w ostatnich tygodniach sportowa dyspozycja sosnowiczan była całkiem obiecująca.