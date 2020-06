Mecze GKS-u Jastrzębie z udziałem publiczności! Klub otrzymał potrzebne zgody na organizację imprezy masowej

Nadchodzi długo wyczekiwana chwila przez kibiców piłkarskich w całej Polsce, w tym fanów GKS-u Jastrzębie. Do pozytywnej opinii wojewody, który udzielił zgody na organizowanie meczów z udziałem publiczności doszły decyzje na "tak" miasta oraz sanepidu, dzięki czemu w kolejnych spotkaniach jastrzębian z trybun Stadionu Miejskiego będą dopingować kibice.

Rzecz jasna wpuszczenie kibiców wiąże się z nową normalnością. Już sama liczba widzów jest ograniczona. Oprócz tego na trybunach można zajmować wyłącznie miejsca wyznaczone. Zasada ogólna mówi o wyłączeniu z użytkowania trzech krzesełek na cztery, w sposób widoczny, np.poprzez ich otaśmowanie. Są jednak wyjątki: obok siebie mogą siedzieć rodziny wspólnie mieszkające, opiekunowie z dziećmi do lat 13. lub z osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, obowiązywać będzie zachowanie dystansu rónież w kolejkach do wejścia oraz w obrębie stadionu, np. do toalet. Na stadionie konieczne jest zasłanianie ust i nosa np. poprzez maseczkę, a dodatkowo organizator ma prawo do dokonywania pomiaru temperatury.

Wedle nowych zasad, na udostępnionych kibicom obiektach nie będzie punktów depozytowych, więc należy pamiętać, by nie zabierać ze sobą przedmiotów niedozwolonych.Inne niż dotychczas będzie także opróżnianie stadionów, które odbywać się będzie etapami, aby uniknąć kontaktu przy wyjściu. Wszelkie istotne informacje podawane będą drogą radiową – spiker bądź dzięki odpowiednim służbom.