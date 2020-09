Miejsca w Jastrzębiu-Zdroju, które uznano za niebezpieczne. Lepiej ich unikaj!

Zobacz wystawę z okazji 40. rocznicy Porozumień Jastrzębskich

Wystawa „Droga do wolności. Historyczny wrzesień 1980” to propozycja z okazji 40. rocznicy Porozumień Jastrzębskich. Ekspozycję można zobaczyć w Galerii „Pod Sową” w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 30 września.