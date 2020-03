Mieszkańcy Jastrzębia złamali kwarantannę. Wkrótce trafią przed oblicze sądu

Czesi tropią koronawirusa na podstawie telefonu i karty kredytowej zakażonego. U zdrowych pozwoli to skrócić kwarantannę do kilku dni

Na podstawie danych z telefonu komórkowego i karty kredytowej Czesi zamierzają tropić koronawirusa i typować do badań potencjalnie narażonych na infekcję. Wymaz u takiej osoby ma być pobierany już po kilku godzinach, a wynik ma być znany do trzech dni. Zdrowym osobom pozwoli to z...