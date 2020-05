Minister Jacek Sasin: łączenie spółek górniczych? Pomysł do rozważenia, ale bez JSW

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin odwiedził w piątek, 15 maja, kopalnię Budryk w Ornontowicach. Ma to związek z falą zakażeń koronawisusem w spółce. Obecnie jedna kopalnia – Pniówek – gdzie na dzisiaj było 385 zarażonych górników, nie pracuje. W całej JSW zakażeń jest 399

Minister Jacek Sasin: łączenie spółek górniczych? Rozważamy taką możliwość, ale bez JSW Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin odwiedził w piątek, 15 maja, kopalnię Budryk w Ornontowicach. Ma to związek z falą zakażeń koronawisusem w spółce. Obecnie jedna kopalnia – Pniówek – gdzie na dzisiaj było 385 zarażonych górników, nie pracuje. W całej JSW jest 399 chorych. JSW "jasnym punktem" sektora - Mam nadzieję, że na tej jednej kopalni się skończy. Pniówek nie pracuje. Na dwóch innych są pojedyńcze przypadki, dwie są wolne od koronawirusa. Dziękuję zarządowi JSW za błyskawicznie badania, ograniczenie ilości zmian, wprowadzenie obostrzeń, wprowadzanie dezynfekcji.To ważne, ta firma jest czołowym graczem na listach światowych, dostarcza węgiel dla przemysłu stalowego. Zależy nam, by pracowała bez zakłóceń – mówił minister Jacek Sasin. Przyznał, że “JSW na tle problemów innych śląskich spółek, z jakimi się borykamy, jest jasnym punktem”. Ma konkretny plan działania i rozwoju.

- Ważne, by przetrwać teraz ten czas, chociażby z tego względu, by zapewnić dostawy, które dawały pewność zbytu surowca – dodaje minister. Chwalił JSW, że poszukała nowych odbiorców poza Europą, w Indiach, Chinach. To świadczy o tym, że jej szefowie potrafią reagować na niespodziewane sytuacje.

Będzie łączenie spółek? Likwidacja kopalń? Zgoła inaczej sytuacja ma się w sektorze węgla energetycznego. Minister odniósł się do spekulacji stworzenia rzekomo do końca czerwca firmy o nazwie Polski Węgiel, która miałaby obejmować całość sektora węglowego. Uspokoił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zamierza forsować takiego rozwiązania. - To byłoby po prostu całkowicie niefunkcjonalne, nie da się wrzucić wszystkich firm do jednego wora. Jak można łączyć spółkę, która produkuje węgiel energetyczny z choćby JSW, która ma zupełnie inny profil działalności. Tu akurat węgiel energetyczny, jakby to nie zabrzmiało, jest odpadem. Główny obszar to węgiel koksujący i produkcja koksu. Trudno łączyć takie byty, których wspólnym mianownikiem jest tylko nazwa produktu: węgiel. Ale to zupełnie inny węgiel, inny produkt – wyjaśniał Sasin.

Inaczej przedstawia się obszar “zwykłego” węgla energetycznego, który produkuje choćby Polska Grupa Górnicza, Węglokoks, Tauron Wydobycie, Enea, która ma swoja kopalnię - I tu faktycznie analizujemy, czy ta konsolidacja nie byłaby dobrym rozwiązaniem na problemy sektora. Ale dziś za wcześnie, bym podawał szczegóły. Analizujemy różne modele – wyjaśnia.

Trzeba zaplanowaćwydobycie Cel jest jeden: górnictwo musi być rentowne, ale plan musi być akceptowany przez związki zawodowe. Nie odpowiedział wprost na pytanie, czy będzie likwidacja kopalń, nie podał szczegółu planu restrukturyzacji, poza ogólnymi założeniami. Czy przełoży się na decyzję o likwidacji kopalń? - Mamy zaawansowany program restrukturyzacji sektora energetycznego. Jego komponentem jest to, by pokazać harmonogram zapotrzebowania na węgiel z tej strony. Wcześniej tego nie było. Raz węgla było za mało, trzeba było importować, a ostatnim czasie mamy nadprodukcję i węgiel leży na zwałach. To zadanie, które sobie postawiłem. Efekt ma być taki, że wydobycie będziemy planować według potrzeb. Będziemy to jeszcze prezentować już wkrótce, proszę o cierpliwość – stwierdził.

