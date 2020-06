Mistrz Polski dołączył do Jastrzębskiego Węgla. Podpisał trzyletni kontrakt

Siódmy przedsezonowy transfer Jastrzębskiego Węgla stał się faktem. Drużynę dowodzoną przez Luke'a Reynoldsa wzmocni głośne w siatkarskiej Polsce nazwisko Łukasza Wiśniewskiego, żywego symbolu Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Przejście środkowego do Jastrzębia to niewątpliwie ogromna wartość dodana, czego nie ukrywają przedstawiciele klubu.

- Mamy szczęście, że wzmocniliśmy nasz zespół tak doświadczonym graczem jak Łukasz Wiśniewski. W ostatnich latach Łukasz sięgnął z ZAKSĄ po wiele trofeów i pokazał, że jest jednym z najlepszych środkowych w lidze. Przejście do nowego Klubu to dla niego okazja, aby udowodnić, że niezależnie od tego jakie barwy klubowe reprezentuje, może prezentować najwyższy poziom - mówi trener Jastrzębskiego Węgla Luke Reynolds.

- Jestem przeszczęśliwy, że dołączył do naszego zespołu i mam nadzieję, że to jego nowe doświadczenie będzie należało do tych, które wszystkim zapadną w pamięć - dodaje Reynolds.