Mistrz Polski urwał się ze stryczka! GKS Katowice zwycięża JKH GKS Jastrzębie. Zobacz zdjęcia Jacek Sroka

W szóstym meczu ćwierćfinałowym Polskiej Hokej Ligi JKH GKS Jastrzębie przegrał z GKS Katowice 1:2. Spotkanie na Jastorze rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. Mistrz Polski urwał się ze stryczka wyrównując stan rywalizacji w play off na 3:3. Spotkanie decydujące o tym, która ze śląskich drużyn awansuje do półfinału PHL odbędzie się we wtorek 7 marca w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia z meczu JKH GKS Jastrzębie - GKS Katowice.