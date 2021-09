Monitoring, remonty dróg i oświetlenie. Na to postawili w jastrzębskich sołectwach. Mieszkańcy wybrali inwestycje z funduszu sołeckiego Piotr Chrobok

365 tysięcy złotych zostało podzielone pomiędzy sześć jastrzębskich sołectw. UM Jastrzębie

Monitoring, remonty dróg i oświetlenie. Między innymi na to postawili w jastrzębskich sołectwach. Sześć sołectw w Jastrzębiu-Zdroju otrzymało do podziału 365 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego. Na każde z nich przypadło około 60 tysięcy. Ich mieszkańcy zdecydowali, co zrobić z tymi pieniędzmi.