MZK Jastrzębie: bilet na komórkę. Wystarczy smartfon i aplikacja, by zapłacić za przejazd. Jak kupić bilet? Jak to działa?

Pasażer instaluje aplikację na swoim smartfonie. Kupuje bilet, który wraz z kodem QR wyświetla się na ekranie telefonu… i gotowe. Tak zapłacimy za przejazdy w autobusach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, które jeżdżą w 17 gminach na południu województwa śląskiego, m.in. Jastrzębiu-Zdroju, Pawłowicach, Suszcu, Żorach, Wodzisławiu, Rybniku, Czerwionce-Leszczynach.

MZK chwali się, że bilet na komórkę kupimy w 10 sekund, bez kontakty ze sprzedawcą. Takie możliwości daje skorzystanie z aplikacji, którą musimy ściągnąć na smartfona. Jak działa nowy system? Pasażer instaluje aplikację na swoim smartfonie. Kupuje bilet, który wraz z kodem QR wyświetla się na ekranie telefonu. - W aplikacji mobilnej możliwy jest zakup biletu jednorazowego, natomiast na stronie internetowej „zbiletem.pl” biletu okresowego (miesięcznego, dwutygodniowego i tygodniowego). Jest on również widoczny w aplikacji. Od października bilet okresowy będzie obowiązywał także na obszarze komunikacji rybnickiej (ZTZ). W ten sposób MZK wznawia współpracę z rybnickim Zarządem Transportu Zbiorowego. Jeden wspólny bilet okresowy to powrót do programu pilotażowego wdrożonego tymczasowo w marcu tego roku - wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik MZK. - Jestem przekonany, że to ruch we właściwym kierunku. Nowy system nie tylko zdecydowanie ułatwi zakup biletu, ale także ograniczy bezpośredni kontakt z kierowcą, co w obecnej sytuacji epidemicznej jest bardzo ważne - mówi Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu MZK Jastrzębie.

Jak informuje MZK, dystrybucja biletów jednorazowych odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej „zbiletem” dostępnej bezpłatnie w sklepach AppStore i Google Play w zależności od rodzaju telefonu. - Logowanie do aplikacji następuje po podaniu numeru telefonu. Krok drugi to wybranie odpowiedniego biletu i formy płatności (podróżując w grupie można kupić kilka biletów). Po dokonaniu zapłaty bilet, wraz z kodem QR, wyświetli się na ekranie urządzenia mobilnego działającego w systemie operacyjnym Android lub iOS (iPhone). Posiadacze biletu okresowego zobowiązani są do rejestracji przejazdu po wejściu do autobusu. Należy w tym celu zeskanować kod QR umieszczony w kilku miejscach pojazdu, korzystając z funkcji skanowania kodu QR lub NFC - informuje MZK. Bilet kupiony - niezarejestrowany wyświetlany jest w kolorze pomarańczowym (bilet nieważny).

Po zbliżeniu do czytnika kolor zmienia się na zielony (bilet jest ważny). Dostęp do internetu konieczny jest jedynie podczas zakupu biletu. No dobrze, a jak nas skontrolują?

Ważność biletu można sprawdzić na kilka sposobów. - Na prośbę kontrolera, pasażer pokazuje ekran smartfona z widokiem biletu zapisanego w aplikacji. Natychmiast wiadomo, czy bilet jest ważny i zarejestrowany. Drugi sposób to zeskanowanie przez kontrolera kodu QR biletu. W trzecim przypadku wystarczy wpisanie numeru PESEL pasażera w aplikacji kontrolerskiej. Ta forma kontroli jest możliwa tylko w przypadku biletów spersonalizowanych - okresowych. Przypominamy również, że podczas kontroli biletu ulgowego, pasażer zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi - przypomina Jabłoński. BILETY JEDNORAZOWE - jak kupić? Krok po kroku

Pobierz bezpłatną aplikację „zbiletem” ze sklepu Google Play lub AppStore.

Zaloguj się do aplikacji swoim numerem telefonu (nie trzeba podawać żadnych innych danych) i wybierz miasto Jastrzębie-Zdrój (siedziba Międzygminnego Związku Komunikacyjnego).

Przy zakupie biletu na określoną liczbę przystanków należy podać nazwę linii autobusowej.

W ustawieniach aplikacji możesz zapisać swoją kartę płatniczą i korzystać z aplikacji jeszcze szybciej lub przy pierwszym zakupie biletu wybrać preferowaną metodę płatności.

Bilet jest ważny od momentu zakupu na określony czas. Bilet kupiony wcześniej może stracić ważność jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Najlepiej więc bilet jednorazowy kupić bezpośrednio przed wejściem do autobusu.

Bilet dostępny jest w aplikacji bezpośrednio po zakupie.

Podczas kontroli, wystarczy pokazać kontrolerowi bilet na ekranie smartfonu.

Połączenie z internetem nie jest konieczne po dokonaniu zakupu biletu.

Jak kupić bilet okresowy i z niego korzystać? Zakup biletu odbywa się w sklepie internetowym https://zbiletem.pl/jastrzebiezdroj i jest bezpośrednio widoczny w bezpłatnej aplikacji mobilnej „zbiletem”, która działa na systemach iOS oraz Android. Aplikacja do pobrania ze sklepu Google Play lub AppStore.

Dostępne są bilety tygodniowe, 15-dniowe i miesięczne. Za bilet możesz zapłacić za bilet kartą płatniczą, przelewem lub blikiem. Pobierz aplikację na Android https://play.google.com/store/apps/details?id=zbiletem.zbiletem&hl=pl Pobierz aplikację na iPhone https://apps.apple.com/pl/app/zbiletem/id1028407437?l=pl

Aby zacząć korzystać z aplikacji mobilnej wystarczy ją zainstalować i zalogować się do niej swoim numerem telefonu.

Po zakupie biletu odśwież aplikację, Twój bilet znajdziesz w aplikacji, na głównym ekranie po wyborze miasta Jastrzębie Zdrój.

Zarejestruj swój przejazd wsiadając do autobusu, tak samo jak dzieje się to w przypadku e-biletów. Przejazd zarejestrujesz skanując kod QR lub zbliżając telefon z NFC do specjalnych naklejek umieszczonych w autobusach. Po rejestracji przejazdu Twój bilet zmieni kolor z pomarańczowego na zielony.

Po zarejestrowaniu przejazdu Twój bilet jest aktywny w autobusie, którym jedziesz. Przesiadając się, zarejestruj swój przejazd ponownie.

