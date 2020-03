MZK wprowadza więcej kursów dla dojeżdżających do pracy. Jakich linii dotyczą zmiany?

- W związku z decyzją Ministra Zdrowia i ograniczeniami liczby pasażerów w autobusach (nie więcej niż połowa miejsc siedzących) MZK wprowadza racjonalizację kursów. Chodzi głównie o zwiększenie liczby autobusów na najbardziej uczęszczanych kursach (głównie dojazd do zakładów pracy) tak, aby pasażerowie mogli być spokojni o miejsce - tłumaczy Rafał Jabłoński, pełnomocnik Zarządu MZK do spraw mediów.

Już wcześniej dojeżdżający do pracy pasażerowie podnosili apel o zwiększenie liczby kursów o tyle, by umożliwić im swobodny i bezpieczny dojazd do zakładów pracy.

Jakich linii dotyczą zmiany wprowadzone przez MZK?

Dwa autobusy pojawią się na przystankach początkowych poniższych linii:

S14 – godz. 4.45, 5.15, 21.00 (przystanek początkowy Dworzec Zdrój), godz. 5.20, 6.15, 22.15 (KWK Borynia).

S16 – godz. 4.55 (Chlebowa Pętla), 5.30 (KWK Borynia)

B12 – godz. 4.20 (Dworzec Arki Bożka)

B11 – godz. 4.55 (Pawłowice Centrum-TARG)

S10 – godz. 12.55 (Dworzec Arki Bożka), 13.55 (Żory Centrum Przesiadkowe)

Znalazły się również linie, na których ze względu na brak pasażerów kursy zawieszono. To linie C14 (Dworzec Arki Bożka) i C11 (Chlebowa Pętla), a konkretnie kursy kolejno o godzinie 5:00 oraz 21:00.