Na piasku równie dobrzy co na parkiecie. Jastrzębski Węgiel awansował do turnieju finałowego Letniej Ligi PLS

W spotkaniu otwierającym rozgrywki na piasku jastrzębianie mierzyli się z beniaminkiem PlusLigi - Stalą Nysa. Jastrzębski Węgiel, czwarty zespół minionego sezonu nie dał większych szans najlepszej drużynie 1. ligi. Pomarańczowi wykorzystywali błędy rywali i punktowali ich niemal na każdym kroku. Pierwszego seta wygrali 25:16. Również w drugiej odsłonie jastrzębianie nie zamierzali spuścić z tonu. To oni dyktowali warunki i zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 25:15, a w całym meczu 2:0.

Nie ulega wątpliwości, że Jastrzębski Węgiel należy do czołówki zespołów siatkówki w Polsce. Na siatkarskich parkietach jastrzębianie rokrocznie wymieniani są w gronie drużyn walczących o mistrzostwo Polski. Jak się okazuje, Pomarańczowi równie dobrze co na parkiecie radzą sobie również na boisku o piaszczystym podłożu. W miniony weekend podopieczni trenera Luke'a Reynoldsa rywalizowali w Krakowie w pierwszej odsłonie Letniej Ligi PLS.

Po zwycięskim przetarciu z beniaminkiem na siatkarzy Jastrzębskiego Węgla miało czekać teoretycznie trudniejsze zadanie. Ich kolejnymi rywalami byli ligowi znajomi - Aluron Virtu CMC Zawiercie oraz MKS Będzin. Z pierwszymi z nich Pomarańczowi także poradzili sobie bez większych problemów. Z zespołem z Zawiercia podopieczni Luke'a Reynoldsa dwukrotnie wygrywali 25:20. Wygrana w pierwszej partii mogła być okazalsza, ale po nerwowej końcówce przewaga jastrzębian spadła do pięciu oczek.

Przystępując do meczu z MKS-em Będzin Jastrzębski Węgiel był już pewien, że wystąpi w turnieju finałowym w Gdańsku. Zwycięstwo w pierwszej partii zapewniło jastrzębianom pierwsze miejsce w grupie i to najwyraźniej podziałało na nich rozprężająco. Kolejny set 25:21 wygrali będzinianie, a ponieważ podopieczni trenera Jakuba Bednaruka zwyciężyli również w tie-breaku to oni triumfowali w tym meczu.