Najbogatsze kobiety ze Śląska. Oto milionerki, które znalazły się w gronie najzamożniejszych Polek. Te kwoty szokują!

Czym jest „złota 50" tygodnika wprost?

To cykliczny ranking, w którym wybieranych jest 50 najbogatszych Polek. Na liście znajdują się kobiety z całej Polski, które posiadają milionowe i miliardowe majątki. Wśród tych najbardziej zamożnych znalazły się ekonomistki, kobiety związane ze sportem, medycyną i z branżą beauty.

Jakie zasady trzeba spełnić, by znaleźć się na liście najbogatszych?

Warunkiem, który musi zostać spełniony, by w ogóle ubiegać się o miejsce w rankingu, jest próg 63 mln zł. Ta kwota z roku na rok jest wyższa, przez co kilka pań wpadło z listy, jednak na ich miejsce pojawiły się inne.

Na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu najbogatszych kobiet, znalazła się Dominika Kulczyk. Jej majątek wyceniono na 9 mld zł, co daje blisko 30% udziału w ogólnym wyniku Polek. Drugie miejsce zyskała Barbara Komorowska, która na co dzień jest związana z firmą Bakoma, a jej majątek opiewa na kwotę ponad 2 mld zł. Trzecia lokatę zajmuje Małgorzata Adamkiewicz, która jest aktywną działaczką społeczną i szczególnie bliskie są jej myśl naukowa i innowacyjność. Jej wyjątkowe podejście do biznesu, pozwoliło jej zgromadzić majątek wart 2 mld zł.