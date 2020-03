Najlepsze piekarnie w Jastrzębiu działają mimo koronawirusa. Tutaj kupisz świeże pieczywo!

Są takie miejsca, które pomimo epidemii działają (oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności) tak jak przed jej wybuchem. Jednym z takich miejsc są rzecz jasna piekarnie, dzięki którym codziennie możemy się cieszyć świeżymi i smacznymi wypiekami.

Jak poinformowali nas jastrzębianie na facebookowym fanpage'u portalu jastrzębiezdroj.naszemiasto.pl w ich mieście na na pełnych obrotach pracuje kilka piekarni. Porozmawialiśmy z ich właścicielami jak w czasie zarazy wygląda ich codzienność.

Jedną z otwartych w czasie epidemii jastrzębskich piekarni jest znajdująca się przy ulicy Pszczyńskiej, „Piekarnia na dolnym”. Jej właścicielka Katarzyna Wekwejt przyznaje, że w ostatnim czasie obroty firmy faktycznie mają się gorzej, choć ich spadek nie jest bardzo odczuwalny. - Klienci z reguły zatrzymywali się u nas w drodze do pracy. Teraz, kiedy pracuje się z domu jest ich mniej – wyjaśnia właścicielka, dodając, że zmieniły się również godziny, w jakich klienci odwiedzają piekarnię. Kupujący w „Piekarni na dolnym” mogą czuć się bezpiecznie. W piekarni zastosowano szereg środków bezpieczeństwa. - Wewnątrz piekarni mamy poukładane pieczywo, dlatego klienci robią zakupy przez mały otwór w drzwiach. Jest to pewne utrudnienie, bo nie widać całego asortymentu, ale w zamian za to zamontowaliśmy nad wejściem daszek, żeby klienci nie mokli w czasie deszczu – mówi Katarzyna Wekwejt. Miłe gesty? - Często słyszymy od klientów, że życzą nam zdrowia – dodaje właścicielka.