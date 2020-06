Napadł na 14-latka, pobił i ukradł mu rower! 22-latek za bandyckie zachowanie trafił do aresztu

Co trzeba mieć w głowie, żeby napadać na 14-latka? A takiego “twardziela” zagrał 22-latek z Jastrzębia-Zdroju. Taki był odważny, gdy atakował dziecko, a gdy przyjechała po niego policja, chował się u sąsiadów na balkonie

22-letni jastrzębianin odpowie przed sądem za napad na 14-latka. Na proces póki co będzie oczekiwał z aresztu, gdzie wysłał go sąd, zdumiony jego bandyckim zachowaniem. Za rozbój sprawcy grozi do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu po godzinie 17.00 na osiedlu Barbary.

- 22-letni mężczyzna zaatakował nastolatka, gdy ten razem z kolegami spędzał czas na rowerach. Napastnik złapał go mocno za rękę, wykręcił, 14-latek się przewrócił, po czym napastnik uderzył go w twarz i ukradł rower. Kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawcy – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Gdy patrol pojawił się pod jego mieszkaniem, nie otwierał drzwi. Mundurowi postanowili wyważyć drzwi wejściowe. Okazało się, że 22-latek ukrywał się przed nimi na… balkonie sąsiadów.