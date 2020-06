Napadł na 14-latka, ukradł mu rower, a potem ukrył się na balkonie sąsiadów

Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali młodego mężczyznę, który napadł na 14-latka.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 17 na osiedlu Barbary. 22-letni mężczyzna zaatakował nastolatka, gdy ten razem z kolegami spędzał czas na rowerach. Napastnik złapał go mocno za rękę, doprowadzając do przewrócenia, po czym uderzył w twarz i ukradł rower.

Kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawcy. Po wyważeniu drzwi do mieszkania okazało się, że 22-latek ukrył się na balkonie sąsiadów.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec sprawcy areszt tymczasowy. Za rozbój grozi mu kara do 12 lat więzienia.