Nie ma koronawirusa w jastrzębskim szpitalu? W niedzielę mówiono o 22 zarażeniach. Kolejne lakoniczne oświadczenie...

W poniedziałek tymczasem szpital zamknął poradnie specjalistyczne , ale poinformował, że testy są weryfikowane. Tymczasem we wtorek, 21 kwietnia, o godzinie 12. na stronie szpitala pojawił się bardzo lakoniczny komunikat. - Konieczne było wykonanie testów weryfikacyjnych . Informujemy, że do tej pory nie potwierdził się żaden wynik pozytywny. Aktualnie czekamy na wyniki pozostałych badań. W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje dotyczące terminu wznowienia działalności szpitala – wyjaśnia Marcelina Kowalska, rzecznik WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Niestety, mnożą się pytania, na które szpital na razie nie odpowiada. Ile testów wykonano? Komu? Kto wykonywał badania testów, kto je weryfikuje? Kiedy będą wszystkie sprawdzone? To ważna informacja nie tylko dla mieszkańców, ale i ponad 150 pacjentów, którzy martwią się o swoje zdrowie.

We wtorek laboratorium z Zabrza, które robiło badania w Jastrzębiu, wydało oświadczenie w tej sprawie, które było równie enigmatyczne.

- Podjęliśmy decyzję o dokonaniu powtórnego przebadania wydanych pozytywnych wyników z tej partii, która weszła do badania 18 kwietnia w godzinach przedpołudniowych. (...) Z uwagi na niezbędne do przeprowadzenia całego procesu przetestowania niniejszych próbek czynności, planujemy zakończenie wykonania niniejszych testów sprawdzających dzisiaj ( poniedziałek, 20 kwiecień) do godz. 16. O wyniku tych testów zostanie poinformowana dyrekcja jednostki kierującej do nas zlecenia, WSSE w Katowicach i władze województwa - informuje Adam Konka, prezes laboratorium z Zabrza. Z naszym dziennikarzem nie chciał rozmawiać, więc nie powiedział, o jaką ilość próbek chodzi!.

Co z osobami, u których rzekomo wystąpił Covid 19 i są poddane izolacji, gdy okaże się w powtórnym badaniu - są zdrowe? - przypadku niepotwierdzenia wyniku dodatniego, u osób, u których wynik dodatni z badania nie wystąpił, można wycofać obostrzenia i reżim “kwarantaryjny” - wyjaśnia prezes Konka.