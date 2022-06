Nietypowy wypadek w Jastrzębiu. 22-latka pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w ogrodzenie orlika. Na szczęście nikogo na nim nie było Piotr Chrobok

Konsekwencje wypadku poniosą teraz zarówno 22-latka, która go spowodowała oraz 23-latek, który pożyczył jej auto. arc.

Skierowaniem sprawy do sądu zakończył się wypadek, do którego doszło w Jastrzębiu-Zdroju. 22-latka, która go spowodowała - najprawdopodobniej myląc gaz z hamulcem - będzie odpowiadała za jazdę bez uprawnień. Konsekwencje poniesie też starszy od niej o rok mężczyzna, który będzie musiał zapłacić za udostępnienie auta osobie, która nie posiada prawa jazdy.