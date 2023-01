Nordic walking do 69 km od Jastrzębia-Zdroju. Urokliwe ścieżki na weekend 7 - 8 stycznia Redakcja Strony Podróży

Namów rodzinę czy przyjaciół i wybierzcie się na nordic walking w promieniu 69 km od Jastrzębia-Zdroju gettyimages.com/Halfpoint

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Jastrzębia-Zdroju? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać z Jastrzębia-Zdroju na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy szlaki w odległości do 69 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.