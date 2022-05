Nowa książka Marka Marcinowskiego, pisarza z Jastrzębia-Zdroju

Emocje kilkulatka dynamicznie się zmieniają. Żebyśmy my, dorośli, mogli zrozumieć dziecko i mu pomóc, musi ono umieć je nazywać. Pomoże mu w tym odnosząca się do codziennych sytuacji książka „Wojtuś i jego potworki. Emocje u dzieci" – Marcelina Ziętek, mgr pedagogiki.

Raduś, Strachuś, Smutasek, Złośniś, Wstydek, Zdziwuś i Wstrętek to sympatyczne potworki, sportretowane na każdej stronie książeczki, w zabawny i przystępny sposób pomogą dziecku zidentyfikować i nazwać emocje.

Marek Marcinowski to autor pochodzący z Jastrzębia Zdroju. Swoją twórczość rozpoczął od książki dla dorosłych “Wiele do stracenia”. Następnie rozpoczął pisanie treści dla dzieci. Debiutem w tej kategorii była książka “Kosmoliski” wydana w kilku językach. Teraz przyszła pora na bajkę “Wojtuś i jego potworki. Emocje u dzieci”. Książki pisane przez literata to głównie beletrystyka. Cechą charakterystyczną są quizy i zadania dla dzieci pojawiające się na końcu dzieł autora.