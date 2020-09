Nowy rok szkolny w jastrzębskim Korfantym. Rozpoczęcie roku tylko dla pierwszoklasistów. Młodzież wirusa się nie boi

- Jest pozytywnie. Tęskniliśmy za szkołą, ale bardziej za przyjaciółmi niż powrotem do nauki - tłumaczą nowi uczniowie Korfantego, którzy woleliby żeby rok szkolny rozpoczynał się w normalnych okolicznościach. - Nie podoba mi się takie rozpoczęcie. Chciałabym, żeby było normalnie - rzuciła jedna z uczennic.

- Prosimy uczniów o stosowanie zasad reżimu sanitarnego poprzez: zakrycie nosa i ust przed wejściem do budynku szkoły, dezynfekcję dłoni (płyn dezynfekujący dostępny jest w szkole) oraz nie grupowanie się i zachowanie dystansu społecznego. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i nieobjęci kwarantanną – usłyszeli w placówce.

Początek roku pierwszoroczniaków ograniczył się do spotkania z wychowawcami w klasach. Oczywiście według ściśle określonych reguł.

- Podchodzę do tego bardzo naturalnie – mówi uczeń, który dostrzega pewne trudności chociażby w zintegrowaniu się z kolegami ze szkolnej ławy związane np. z zachowaniem odstępów. Są one jednak dla niego łatwe do pokonania.

- Będzie mniej wspólnych wyjść, ale pozostaje nam kontaktowanie się przez internet – przyznaje pierwszoklasista, który dodaje, że podczas nauki zdalnej była to jedyna forma kontaktu ze szkolnymi znajomymi.

Nowych uczniów w murach Korfantego niestety będą musiały ominąć niektóre z sympatycznych aspektów szkoły, takie jak wycieczki.

- Trzeba to po prostu przyjąć. Stało się co się stało i musimy dotrzymywać wszystkich zasad, aby pandemia się skończyła – tłumaczy Brajan Wodziński.

Pierwszoklasistów wizja zakażenia koronawirusem zdecydowanie nie przeraża. - Nie boimy się tego. Jesteśmy młodzi. W naszym wieku śmiertelność jest zerowa. Poza tym w budynkach szkolnych reżim i obostrzenia są solidnie przestrzegane – tłumaczyli uczniowie, którzy lada moment mieli po raz pierwszy zasiąść w nowych klasach.