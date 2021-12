Odprawy dla ponad tysiąca górników - otrzymają po 120 tys. zł. Trafią z PGG do SRK

Ponad tysiąc górników PGG otrzyma 120 tysięcy złotych odprawy. Od nowego roku przejdą do SRK. Do spółki trafią z kopalnią JSW Jastrzębie III

Ujęci w tzw. ustawie górniczej, górnicy Polskiej Grupy Górniczej, którym przysługuje prawo do urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw w wysokości 120 tysięcy złotych trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

To ponad tysiąc pracowników górniczej spółki. Wcześniej górnicy zostaną zatrudnieni w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Dzięki temu górnicy trafią do SRK nie jako pracownicy PGG, ale jako zatrudnieni w JSW. To możliwe, ponieważ 1 stycznia przez SRK ma zostać przejęta przeznaczona do likwidacji kopalnia Jastrzębie III.

Dzień wcześniej, 31 grudnia, na dokładnie jeden dzień górników zatrudni JSW.

Pierwotnie górnicy także mieli trafić do SRK, ale jako pracownicy PGG wraz z podobnie jak kopalnia Jastrzębie III, przeznaczonym do zlikwidowania ruchem "Pokój", należącej do PGG, KWK Ruda.