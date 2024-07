Odwiedź te muzea w woj. śląskim ZA DARMO! Zobacz listę i zaplanuj wakacyjną wycieczkę Karolina Kos

Początek wakacji to świetna okazja, by pobyć chwilę z kulturą wyższą i odwiedzić muzea województwa śląskiego. Sprawdziliśmy, w które dni wejściówki zgarniesz zupełnie ZA DARMO. Przejdź do naszej galerii, by poznać listę instytucji, do których wstęp w wybrane dni jest bezpłatny.