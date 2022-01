Oj boli! Sypią się mandaty według nowych stawek. Nawet 1500 złotych za spowodowanie kolizji Barbara Kubica-Kasperzec

To ma być dotkliwa kara. Taka, która zmusi kierowcę do głębokiej refleksji zanim kolejny raz zdecyduje się jechać za szybko, wyprzedzać w niedozwolonym miejscu, albo wymusi pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Od 1 stycznia w całym kraju obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Kara w nim przewidziane są znacznie bardziej dotkliwe dla kierowców niż do tej pory. Policjanci już z nich korzystają, a pierwsi ukarani drakońskimi mandatami kierowcy, już narzekają.