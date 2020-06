Ósmy trener w ostatniej dekadzie. Kto w ostatnich latach prowadził siatkarzy Jastrzębskiego Węgla?

Schedę po Słowaku przejął Włoch Lorenzo Bernardi, który spośród wszystkich trenerów z lat 2010-2020 pracował w Jastrzębiu najdłużej. Włoski szkoleniowiec najwyraźniej podziałał na siatkarzy z Jastrzębia, którzy pod wodzą Bernardiego uratowali stracony sezon, zajmując miejsce w najlepszej czwórce Europy. Z Jastrzębskim Węglem Bernardi wywalczył brązowy medal Ligi Mistrzów, został także finalistą Klubowych Mistrzostw Świata. Na krajowym podwórku zaś święcił dwa brązowe medale PlusLigi, dwukrotnie doszedł również do finału Pucharu Polski, po sezonie 2013/14 odszedł z klubu.

Pierwszym trenerem jastrzębian w drugiej dekadzie XXI wieku był Słowak, Igor Prieložný. Urodzony w 1957 roku szkoleniowiec, który doprowadził Pomarańczowych do jedynego mistrzostwa Polski, w drugim podejściu w Jastrzębiu nie sprawdził się należycie. Pracę stracił nawet nie kończąc sezonu po fatalnych występach jego drużyny.

Ferdinando De Giorgiego w Jastrzębiu także zastąpił Włoch. Następcą byłego szkoleniowca reprezentacji Polski został pracujący już wcześniej z Pomarańczowymi Roberto Santilli, który do Jastrzębskiego Węgla przyszedł z AZS-u Olsztyn. Santilli, który swój pierwszy pobyt w Jastrzębiu mógł uznać za bardzo udany i w drugim spisał się na medal, a w zasadzie na dwa. Brązowy wywalczony w PlusLidze i srebrny w Pucharze Polski. Mocno przeciętny początek nowego sezonu sprawił jednak, że przygoda krewkiego Włocha nie trwała w Jastrzębiu trzy lata jak za pierwszym razem, a niespełna rok.

Były szkoleniowiec reprezentacji Polski w pierwszym sezonie nie wywalczył żadnego trofeum, nie zdobył nawet medalu. Ligę zakończył na piątym miejscu. Okoliczności w jakich De Giorgi wszedł w buty pierwszego trenera Jastrzębskiego Węgla pozwoliły mu na zachowanie posady. Kolejnego sezonu Włoch z własnej woli nie dokończył jako szkoleniowiec jastrzębian, rezygnując z posady trenera. Decyzję De Giorgi tłumaczył chęcią powrotu do rodzinnego kraju, jednak już trzy dni po złożeniu dymisji poprowadził w Lidze Mistrzów włoskiego potentata, zespół Cucine Lube Civitanova.

W listopadzie 2019 roku, po raz pierwszy, w roli tymczasowego trenera kibice Jastrzębskiego Węgla mogli podziwiać Luke'a Reynoldsa. Australijczyk poprowadził Pomarańczowych w trzech spotkaniach i wszystkie wygrał. Obejmując zespół było jasne, że Reynolds jest trenerem jedynie przejściowym. Po dwóch tygodniach zastąpił go Serb Slobodan Kovac.

Trener siatkarskich mistrzów Europy – reprezentacji Serbii przychodząc do Jastrzębia nie zrezygnował z prowadzenia rodzimej kadry. Obejmując drużynę Pomarańczowych Kovac podkreślał, że chce kontynuować to co rozpoczął jego tymczasowy poprzednik, Luke Reynolds, a jednocześnie dodać swój własny szlif. Serb deklarował także, jego ambicją zarówno jego jak i zarządu jest, aby klub wygrywał na każdym polu. Kovac w Jastrzębiu pracował jedynie kilka miesięcy. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła mu walkę o medale w Polsce i w Europie. Po sezonie jego kontrakt nie został przedłużony.