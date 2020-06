OSP Ruptawa ma nowy samochód. To pierwszy nowy pojazd dla ochotników z Jastrzębia-Zdroju od 1987 roku

Po 33 latach do strażaków ochotników z Jastrzębia-Zdroju znów trafił nowy samochód. Garaż OSP z Ruptawy wzbogacił renault truck. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 800 tys. zł. To kolejna wielka inwestycja służąca jastrzębskim strażakom, a przede wszystkim zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom. Na początku roku do komendy miejskiej PSP trafiła scania za ponad 1 mln zł. Zastąpiła inne renault, które wciąż w pełni sprawne z kolei trafiło do OSP z Szerokiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

Nowe cacko za 800 tys. zł Takiego wydarzenia w Jastrzębiu-Zdroju nie było od 1987 roku! Do strażaków ochotników po 33 latach trafił nowy samochód. Cieszą się z niego ochotnicy z OSP w Ruptawie. Za kilka dni do służby zostanie włączony renault truck D16 GBA 3,5/27. Kosztował 800 tys. zł. Został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości i samorządu. - Nowiutkie renault zastąpi wysłużonego 50-letniego magirusa. To stare auto, ale wciąż sprawne. Jednak nie ma jak go porównać z nowym nabytkiem. Renault to inna technologia, większy komfort, więcej możliwości. Wystarczy porównać zbiorniki na wodę. Magirus mieścił 2,5 tys. litrów, a nowy pojazd 3,5 tys. litrów - przyznaje Marek Łącz, strażak w OSP Ruptawa od 2014 roku. Wysłużony magirus (dokładnie Magirus-Deutz 170D11 GBA 2,5/16) nie służył długo w Ruptawie, ale przebieg służby miał wzorowy. Brał udział w wielu zdarzeniach, w tym w kilku poważniejszych, w tym m.in. pożarach wysypisk śmieci, zajezdni PKM. Radość w Szerokiej To nie koniec dobrych wiadomości dla ochotników. OSP Szeroka też ma nowy wóz, choć nie pochodzi wprost z fabryki. To reanult, które do tej pory służyło strażakom PSP z komendy miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. - Przekazaliśmy samochód używany, ale sprawny i funkcjonalny z komendy jastrzębskiej. To z kolei było możliwe, bo na początku roku w naszej jednostce PSP pojawił się nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy (scania) za ponad milion złotych - mówi st. bryg. Wojciech Piechaczek, komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Pojazd OSP zyskał nowe oznaczenia. Był już na jednej akcji. - Auto spisuje się bardzo dobrze. Jest nowszy, zapewnia wygodę, jest też więcej miejsca na sprzęt ratowniczy. Dużo jest też szczegółów, który poprawiają komfort strażakom, a bezpieczeństwo mieszkańcom - cieszy się Łukasz Zoremba, kierowca OSP Szeroka z 10-letnim stażem w służbie. Renault zastąpi blisko 40-letniego jelcza, który z kolei prawdopodobnie trafi do innej jednostki OSP. Ochotnicy na ratunek Z samochodów i sprzętu przekazanego ochotnikom jest zadowolony komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju. - Ochotnicy na co dzień ramię w ramię ze strażakami PSP walczą z różnymi zdarzeniami. To nie tylko pożary, ale wszelkiego rodzaju miejscowe zagrożenia od wypadków drogowych po ściąganie kotów z drzew. W obecnej sytuacji, podczas pandemii koronawirusa strażacy PSP i OSP pomagają w tych działaniach. W Jastrzębiu-Zdroju ochotnicy pomagają dowozić posiłki do osób w kwarantannie, które nie mogą samodzielnie ich przygotować. To bardzo wiele zadań - podkreśla st. bryg. Wojciech Piechaczek, komendant PSP w Jastrzębiu-Zdroju. OSP Ruptawa ma nowy samochód. To pierwszy nowy pojazd dla ochotników od 33 lat. Przekazanie samochodów i sprzętu odbyło się w piątek (12.06 na placu przed komendą PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Wydarzenie miało uroczysty charakter. Wciągnięto flagę i odegrano hymn państwowy, pojazdy poświęcił ksiądz, odznaczono zasłużonych strażaków, nie brakowało przemów oficjeli.