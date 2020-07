Oszuści pojawili się w Jastrzębiu! Dzwonią do mieszkańców i podają się za policjantów

Wakacje to dla wielu czas odpoczynku. Próżnować nie chcą za to oszuści, którzy wykorzystują sprawdzone sposoby i pod przykrywką policyjnego munduru usiłują wyłudzić pieniądze.

Wczoraj (14 lipca) pojawili się w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie na szczęście żaden z mieszkańców do którego zadzwonili nie dał się nabrać na ich sztuczki.

- Oszuści, podając się za funkcjonariuszy policji, mówią, że dowód osobisty osoby, do której dzwonią, został podrobiony oraz że pieniądze na koncie bankowym są zagrożone – mówi asp. Halina Semik, rzecznik prasowy KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci apelują o ostrożność i proszą o ograniczone zaufanie względem osób po drugiej stronie aparatu telefonicznego.

- Apelujemy do członków rodziny i opiekunów osób starszych. Przestępcy zdobywają zaufanie seniorów, aby później wyłudzić często dorobek całego ich życia. Wykorzystują różne metody manipulacji, by pod wpływem emocji osoby starsze podejmowały opłakane w skutkach decyzje. Świadomy senior to bezpieczny senior. W razie podejrzeń, czy też wątpliwości należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 – apelują stróże prawa.