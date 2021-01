Oszuści w Jastrzębiu. Zaczepiają przez Whatsupa klientów na OLX. Jastrzębianin stracił pieniądze

Pierwszy wypadek miał miejsce 20 stycznia. Jastrzębianin wystawił do sprzedania radio samochodowe. Potencjalny sprzedający nawiązał kontakt za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, gdzie wysłał link.

- Po zalogowaniu się na podany link jastrzębianin podał swoje dane osobowe, miejsce zamieszkania i numer karty bankomatowej. Po chwili mężczyzna został poinformowany przez bank, że dokonano transakcji z jego konta na kwotę około 500 złotych – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Oszuści zaatakowali znowu. Jastrzębianin nie stracił kilkudziesięciu tysięcy złotych tylko dlatego, że dostał z banku sms, w którym miał potwierdzić tak potężną transakcję, a jej nie wykonał.

Sytuacja miała miejsce w niedzielę.

Jastrzębianin odświeżył na portalu OLX ogłoszenie o sprzedaży wózka i od razu potencjalny nabywca nawiązał z nim kontakt za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, gdzie po krótkiej rozmowie wysłał link do zalogowania, gdzie miało dojść do finalizacji transakcji. W trakcie wypełniania formularza, gdy trzeba było podać 3 cyfry karty bankomatowej, oraz numer pesel zorientował się, że może to być próba oszustwa. W tym samym czasie dostał na telefon SMS-a z banku o potwierdzenie transakcji na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jastrzębianin oczywiście nie potwierdził tej transakcji i natychmiast zablokował kartę bankomatową. Dzień później miała miejsce analogiczna sytuacja.

Klienci OLX za pośrednictwem komunikatora WhatsApp stali się celem oszustów, metoda ta ma pozwolić hakerom na przejęcie danych kart płatniczych ofiar. Za pośrednictwem WhatsApp wysyłają nieprawdziwe wiadomości. Apelujemy o ostrożność, można tak stracić wiele pieniędzy.