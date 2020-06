OWN w Jastrzębiu-Zdroju: zobaczcie jakie tłumy były dwa lata temu na otwarciu. Pamiętacie?

OWN w Jastrzębiu-Zdroju: takie tłumy były dwa lata temu na otwarciu. Pamiętacie?

Dziś letnie baseny zamknięte, także tężnia, inhalatorium, a także wodny plac zabaw na OWN. A dwa lata temu, na otwarciu, bawiły się setki mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. To było tak niedawno...

Inwestycja ruszyła we wrześniu 2017 roku.. I etap robót obejmował: przebudowę amfiteatru, budowę tężni i wodnego placu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni, zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów pieszych, schodów terenowych, pochylni dla niepełnosprawnych, oświetlenia terenu i elementów małej architektury jak ławki i kosze, obsadzenia trawą oraz profilowanie terenu. Powstał również budynek technologiczny w którym są toalety i szatnie - wyjaśniała nam 10 sierpnia 2018 roku Barbara Więckowska z Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Co wybudowano na OWN?

Wodny plac zabaw – składa się on z trzech części: strefa główna dla starszych dzieci z wysokimi urządzeniami wodnymi, strefa dla małych dzieci z niskimi urządzeniami oraz trzecia strefa – brodzik dla dzieci. Gejzery wodne, rekiny czy szczypce krabów - te kolorowe, bezpieczne urządzenia sprawią wielka frajdę najmłodszym gościom OWN-u. Obecnie z powodu obostrzeń zamknięty.