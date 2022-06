Panie z Jastrzębia. Oto Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - ZDJĘCIA. Są wśród nich finalistki wojewódzkiego plebiscytu „Kobieca Twarz Roku" DM

Panie z Jastrzębia. Za nami finał wojewódzkiego etapu plebiscytu „Kobieca Twarz Roku". Głosami internautów i specjalnie powołanego jury, wybrano laureatki w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Wśród najlepszych znalazły się także panie z Jastrzębia-Zdroju! Pani Bożena Białecka znalazła się w najlepszej dziesiątce w swojej kategorii! Laureatki, wyłonione w ramach plebiscytu, wzięły udział w wojewódzkim finale, którego zwieńczeniem było Forum Kobiecości. To one powalczą o awans do ogólnopolskiego finału Plebiscytu Kobiecej Twarzy Roku 2022, w którym nagrodą główną jest samochód Fiat 500. Poznaj, finalistki etapu wojewódzkiego i zobacz, które z jastrzębianek górowały w swoich kategoriach.