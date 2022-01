Parkujesz w Jastrzębiu-Zdroju tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Nie wiesz, czy w Jastrzębiu-Zdroju jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z poniedziałku na wtorek. Spodziewana temperatura w Jastrzębiu-Zdroju to 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu szacuje się na 100%, a wilgotność powietrza: 83%. Zapowiadana prędkość wiatru ma wynieść, według najnowszych prognoz, 24 km/h. Oznacza to, że w nocy w Jastrzębiu-Zdroju nie będzie przymrozków.