Pijani kierowcy w Jastrzębiu. Jeden z nich po wyjściu z auta próbował zwiać przez patrolem...pieszo

JSW: 347 nowych przypadków koronawirusa w kopalniach! Już prawie 1200 zakażonych górników! Dramat w Pniówku

Już co czwarty pracownik kopalni Pniówek, jest zarażony wirusem Covid-19. Mimo to spółka zapewnia, że kopalnia "na bieżąco realizuje zamówienia". Jak to możliwe?