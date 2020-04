Pijani kierowcy w Jastrzębiu-Zdroju. Minionej nocy wpadło dwóch amatorow jazdy na podwójnym gazie

Pijani kierowcy w Jastrzębiu. Minionej nocy wpadło dwóch amatorow jazdy na podwójnym gazie

Obydwaj kierowcy wpadli minionej nocy, z 14 na 15 kwietnia. Pierwszego zatrzymano tuż przed północą przy ulicy Warszawskiej. Jego technika jazdy wzbudziła podejrzenia u przejeżdżającego patrolu. Intuicja nie zwiodła policjantów, którzy postanowili zatrzymać delikwenta.

- Kierowca fiata został zatrzymany do kontroli drogowej. Zbadano go na zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało blisko 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie czynności okazało się, że kierujący pozwolił sobie, także na jazdę pomimo braku uprawnień do kierowania pojazdami. W efekcie jego samochód został odholowany na strzeżony parking. Los mężczyzny leży teraz w rękach sądu - wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Kolejny podchmielony jastrzębianin za kółkiem wpadł o godzinie 4 nad ranem, na terenie sołectwa Borynia.

- 48-latek kierował samochodem renault. Badanie alkomatem wykazało, że miał on również ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje policjantka.