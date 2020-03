Piłkarze GKS-u Jastrzębie wspierają górników JSW

Piłkarze GKS-u Jastrzębie w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie zapominają o swoich kibicach. Zawodnicy z Harcerskiej nagrali specjalny film dedykowany górnikom pracującym w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, będącej głównym sponsorem klubu.

- Bracia górnicy i wszyscy pracownicy JSW! Zawsze jesteście z nami na trybunach, tu na Harcerskiej, a czasem kilkaset kilometrów od domu, możemy liczyć na wasze wsparcie. Teraz, gdy sytuacja zmusiła wszystkich do pozostania w domu, wy dalej pracujecie - mówi kapitan GKS-u, Kamil Szymura.

- Wierzymy, że wszyscy dbają o wasze bezpieczeństwo, a wasza praca daje nam jak i całemu miastu nadzieję, że wszystko wkrótce wróci do normalności. Teraz to my jesteśmy waszymi kibicami - dodaje wsparcia górnikom, Kamil Jadach.

- Górnicy! Drużyna GKS-u Jastrzębie jest z wami. Trzymajcie się. Z górniczym pozdrowieniem: Szczęść Boże - kończy najlepszy w tym sezonie strzelec jastrzębian, Farid Ali.

Jastrzębska Spółka Węglowa od kilku sezonów jest sponsorem strategicznym GKS-u Jastrzębie. Górnicza spółka wspiera nie tylko pierwszy zespół, ale również akademie młodzieżowe. Ponadto, główną część kibiców jastrzębian stanowią właśnie górnicy pracujący w kopalniach JSW.