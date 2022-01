Pisarz ze Śląska wyróżniony za rok 2021. Książka “Kosmoliski” Marka Marcinowskiego z Jastrzębia-Zdroju wśród bestsellerów

Marek Marcinowski to autor pochodzący z Jastrzębia Zdroju. Swoją twórczość rozpoczynał od książek dla dorosłych. Następnie rozpoczął pisanie treści dla dzieci.

Debiutancka książka w tej kategorii to “Komoliski”. Autor zabiera bohaterów i czytelników w niezapomnianą podróż po Układzie Słonecznym. “Kosmoliski zakręcą srebrnymi ogonami, aż posypie się gwiezdny pył, a wtedy zabiorą Was w kosmos na nieziemską przygodę” - można przeczytać w opisie książki.

"Kosmoliski" wśród bestselletów

Lektura książki to dobra zabawa połączona z przyjemną nauką. Co ciekawe "Kosmoliski” zostały wydane w kilku wersjach językowych - po niemiecku, angielsku, włosku i hiszpańsku. W 2021 roku znalazły się wśród bestsellerów. Swojego zadowolenia nie ukrywa twórca.

Jest mi bardzo miło. Cieszę się, że moje książki trafiają pod strzechy, zwłaszcza, że “Kosmoliski” to książka wydana 2020 roku, także jest to kolejny, bardzo dobry rok - podsumowuje Marek Marcinowski. Najczęściej dzieje się tak, że największa sprzedaż książki jest w roku premiery, a później jakoś ten szum opada. Tutaj się okazało, że "Kosmoliski” cały czas cieszą się zainteresowaniem - mówi. Jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, “kop” do dalszego działania, który motywuje, żeby dalej tworzyć - kończy autor.