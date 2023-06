Pisarz ze Śląska zorganizował niecodzienny konkurs pod nazwą “Przedszkolna rakieta"

„Przedszkolna rakieta” to konkurs zorganizowany przez Marka Marcinowskiego, autora licznych bajek dla dzieci oraz powieści sensacyjnej “Wiele do stracenia”. Pochodzący ze Śląska pisarz stara się, aby jego bajki edukowały i niosły przesłanie, podobnie jest też we wspomnianej powieści, która niesie przesłanie, że tego, co najważniejsze, nie da się kupić za pieniądze.

Konkurs „Przedszkolna rakieta” polegał na zbudowaniu przez przedszkolaków rakiety, jaką chcieliby wysłać w kosmos. Do jej budowy należało użyć jak najwięcej rzeczy z recyklingu.

Celem konkursu było pobudzenie kreatywności dzieci, trening pracy zespołowej - rakietę mogły budować dzieci z wielu grup w ramach danego przedszkola - oraz praktyczne zastosowanie idei: „nie wyrzucaj, wykorzystaj”. Najważniejsza była jednak dobra zabawa!