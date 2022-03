Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju Kamil Glik zakupił karetkę. Będzie przywozić do Polski chore dzieci z Ukrainy

Kamil Glik kupił karetkę. Będzie przywozić chore dzieci z Ukrainy

Kamil Glik jest wychowankiem MOSiR Jastrzębie-Zdrój, a w swoim rodzinnym mieście ufundował dla dzieci m.in. boisko piłkarskie. 90lkrotny reprezentant Polski grał w WSP Wodzisław, skąd jako młody chłopak wyjechał do Hiszpanii występując w UD Horadada i Realu Madryt C.

Po powrocie do Polski Glik grał przez dwa lata w Piaście Gliwice. W 2010 r. wyjechał do Włoch reprezentując w tym kraju barwy Palermo. Bari, Torino i Benevento. W latach 2016-20 grał w AS Monaco zdobywając z tym klubem mistrzostwo Francji i awansując do półfinału Ligi Mistrzów.