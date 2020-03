Podwójna wpadka jastrzębianina. Prowadził auto pijany i pomimo zakazu

1,5 promila w wydychanym powietrzu wykazało badanie alkomatem u zatrzymanego kierowcy w Jastrzębiu-Zdroju. 37-latek nie dość, że wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, to zrobił to w czasie kiedy obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło minionej czwartkowej nocy (26.03) na jednym z jastrzębskich osiedli.

- W nocy z środy na czwartek około godziny 0.10 na osiedlu Bogoczowiec policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę forda. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że 37-latek nie powinien wsiadać za kierownicę, bowiem ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje do września 2021 roku - relacjonuje asp. Halina Semik, rzecznik prasowy KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

To jednak nie wszystko. Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości jastrzębianina, badanie alkomatem wykazało 1,5 promila w wydychanym powietrzu

O dalszym losie 37-latka zadecyduje teraz wymiar sprawiedliwości.