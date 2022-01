Pogoda w Jastrzębiu-Zdroju w czwartek, 20.01. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Jastrzębia-Zdroju

Pogoda na jutro (czwartek, 20.01) dla Jastrzębia-Zdroju

Prognozowana na jutro temperatura to 2°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. -4°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady śniegu, wynosi 90 %. Ma spaść od nan do nan cm śniegu. Kto mieszka w domu, być może będzie musiał odśnieżyć chodnik.