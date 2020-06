Pogoda w weekend w Jastrzębiu-Zdroju: prognozy na 12.06 - 14.06 (piątek - niedziela). Długoterminowa prognoza pogody dla Jastrzębia-Zdroju

Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju jest szczególnie ważna dla osób, które planują jakieś wydarzenia w piątek, sobotę lub w niedzielę. Meteorolodzy sprawdzili, jaka będzie pogoda w weekend 12.06 - 14.06 w Jastrzębiu-Zdroju. Okazuje się, że możemy spodziewać się temperatur od 14°C do 28°C. W piątek na termometrach możemy zobaczyć 26°C, w sobotę 28°C. Weekend pożegnamy z maksymalną temperaturą 23°C w niedzielę. Prognozy pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju aktualizujemy na bieżąco. Pamiętaj jednak, że długoterminowe prognozy pogody na weekend mogą się zmieniać, dlatego planując weekend, sprawdzaj codziennie aktualną prognozę pogody na weekend 12.06 - 14.06 dla Jastrzębia-Zdroju.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w piątek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 12.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 26°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.5 Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju: sobota, 13.06.2020 W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Jastrzębiu-Zdroju może wynieść 28°C.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 50 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 1 mm. Z kolei zgodnie z długoterminowymi prognozami na weekend dla Jastrzębia-Zdroju, w sobotę szansa na wystąpienie burzy wynosi 40 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju wiatr wschodnio-północny będzie wiał z prędkością do 16 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 17°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w sobotę:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 27 do 29 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 13.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 28°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Według pogody na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 14°C. Pogoda na weekend w Jastrzębiu-Zdroju w niedzielę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na weekend dla Jastrzębia-Zdroju. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 14.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 23°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.5

