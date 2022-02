Policyjny pościg w Jastrzębiu. Co tam się wydarzyło?

W czwartek w Jastrzębiu-Zdroju na ulicy Powstańców Śląskich patrol jastrzębskiej drogówki kontrolował prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. Około 9.40 został namierzony kierowca renault, który poruszał się z prędkością 73 km/h w terenie zabudowanym.

Policjanci dali sygnał do zatrzymania kierującemu, jednakże ten na widok radiowozu gwałtownie zahamował i skręcił w drogę gruntową. Mundurowi ruszyli w pościg za oddalającym się busem, dając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się, na które prowadzący nie reagował. W pewnym momencie auto zjechało z drogi, jednakże ziemia była zbyt grząska, aby kontynuować jazdę, więc kierowca zaczął uciekać pieszo.

Z uwagi na sporą odległość, mężczyzna znikł z pola widzenia, gdy wbiegł pomiędzy zabudowania. W poszukiwaniach uciekiniera pomagał patrol prewencji. Kilka minut później zatrzymano dwóch mężczyzn, z których jeden miał założoną charakterystyczną żółtą odblaskową kurtkę. To właśnie on przyznał się do kierowania, jednakże mundurowi mieli co do tego wątpliwości.