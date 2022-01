Poseł do PE podarował lecznicy nową zmywarkę. - Opiekunki mają więcej czasu dla pacjentów, nie muszą marnować go na zmywanie - podkreśla

Ośrodek ten sprawuje opiekę oraz leczy całodobowo osoby, które ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji. - Cieszę się że mogę pomóc - powiedział Poseł do PE Łukasz Kohut wręczając zmywarkę. - Do dziś opiekunki dużą część czasu poświęcały ręcznemu zmywaniu naczyń, zamiast pacjentom i pacjentkom - mam nadzieję że teraz się to zmieni - podkreślił poseł.