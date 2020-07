Poszukiwani za oszustwa. Te kobiety i ci mężczyźni są ścigani przez policję. Sprawdź, czy rozpoznajesz podejrzanych o oszustwo

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o oszustwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl, z dnia 4 lipca 2020. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 286 Kodeksu Karnego. - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - czytamy w Kodeksie Karnym. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Poszukiwani za oszustwa. Kobiety i mężczyźni są ścigani przez policję. Sprawdź, czy rozpoznajesz podejrzanych o oszustwo Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o oszustwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 286 Kodeksu Karnego. - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - czytamy w Kodeksie Karnym. Osoby poszukiwane za oszustwa przez Polską Policję Zobacz galerię (33 zdjęcia) Publikujemy listę osób poszukiwanych przez Polską Policję w związku z podejrzeniem dokonania oszustwa. Znajdują się na niej głównie mężczyźni, ale również kobiety. Wszystkie osoby, których wizerunki znalazły się w galerii zdjęć, są poszukiwane za dokonanie czynu z art. 286 Kodeksu Karnego. ZOBACZCIE ZDJĘCIA POSZUKIWANYCH ZA OSZUSTWA zobacz galerię (33 zdjęcia) Poszukiwani za oszustwa. Te kobiety i ci mężczyźni są ścigan... zobacz galerię (33 zdjęcia) Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 4 lipca czerwca 2020 roku. „Art.286. §1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego".

