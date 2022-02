Pożar garażu w Jastrzębiu. Dwustanowiskowy garaż stanął w ogniu przy ulicy Bocznej. Interweniowały dwa zastępy strażaków. 60 tysięcy strat

Nie tylko wichury dały się we znaki w ostatnich dniach strażakom z Jastrzębia-Zdroju.Straż pożarna oprócz usuwania konsekwencji silnych podmuchów wiatru, walczyła też z pożarami. W sobotę, 19 lutego, około godziny 15:45 ogień pojawił się w garażu przy ul. Bocznej.

"Przyjedźcie natychmiast! Płonie garaż. Jest w nim pełno ognia" - usłyszał w słuchawce dyżurny jastrzębskiej straży pożarnej.

Po przyjeździe na miejsce, strażacy zauważyli stojący w ogniu garaż. Szczęśliwie nie przylegał on do domu, co znacznie zmniejszało ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się pożaru. Wewnątrz garażu nie stały też zaparkowane samochody, przez co nie tylko udało się zapobiec większym stratom, ale też nie doszło do wybuchu.