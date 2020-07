Prace jastrzębskich artystów do obejrzenia na świeżym powietrzu

Święto 22 lipca - pamiętacie jeszcze domy we flagach i pomniki w kwiatach? Zobacz archiwalne ZDJĘCIA

Dnia 22 lipca 1944 roku, po prawie 5 latach II wojny światowej ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Narodowe Święto Odrodzenia Polski to najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej, obchodzone co roku 22 lipca (do 1989). ZOBACZ A...